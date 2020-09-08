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В Черновцах взорвался микроавтобус: полиция подозревает взрывное устройство

8 сентября, 03:10

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Взрыв произошел, когда автобус ехал по городу

В Черновцах в понедельник, 7 сентября, во время движения по городу произошел взрыв в передней части микроавтобуса Fiat Ducato. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Черновицкой области.

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О происшествии в полицию сообщил 26-летний владелец транспортного средства.

"Мужчина рассказал, что сегодня, 7 сентября, во время движения по улице Боривецкой в Черновцах по неизвестным причинам в передней части автомобиля произошел взрыв", – говорится в сообщении.

В результате взрыва повреждена передняя часть автомобиля.

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В полиции сообщили, что, по предварительной информации, в микроавтобусе сработало неизвестное взрывное устройство, размещенное у левого переднего колеса.

Следователи начали расследование по признакам покушения на уголовное преступление (часть 2 статьи 15 УК) и умышленное убийство (часть 2 статьи 115 УК).

Напомним, в Киеве посреди дороги загорелся автомобиль Daewoo Lanos- автомобиль почти полностью сгорел, но никто не пострадал.

Также мы сообщали, что на трассе "Киев – Одесса" во время движения загорелся пассажирский автобус, пламя практически полностью уничтожило транспортное средство.

Видео: Х Одесса, Telegram

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взрыв Черновцы микроавтобус
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