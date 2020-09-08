В Черновцах взорвался микроавтобус: полиция подозревает взрывное устройство

В Черновцах в понедельник, 7 сентября, во время движения по городу произошел взрыв в передней части микроавтобуса Fiat Ducato. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Черновицкой области.
О происшествии в полицию сообщил 26-летний владелец транспортного средства.
"Мужчина рассказал, что сегодня, 7 сентября, во время движения по улице Боривецкой в Черновцах по неизвестным причинам в передней части автомобиля произошел взрыв", – говорится в сообщении.
В результате взрыва повреждена передняя часть автомобиля.
В полиции сообщили, что, по предварительной информации, в микроавтобусе сработало неизвестное взрывное устройство, размещенное у левого переднего колеса.
Следователи начали расследование по признакам покушения на уголовное преступление (часть 2 статьи 15 УК) и умышленное убийство (часть 2 статьи 115 УК).
Напомним, в Киеве посреди дороги загорелся автомобиль Daewoo Lanos- автомобиль почти полностью сгорел, но никто не пострадал.
Также мы сообщали, что на трассе "Киев – Одесса" во время движения загорелся пассажирский автобус, пламя практически полностью уничтожило транспортное средство.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк