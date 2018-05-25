В Черновцах за сутки утонули двое детей и молодой парень

Юноша хотел на глазах у девушки переплыть озеро, а малыши играли у воды без присмотра взрослых

В Черновцах за минувшие сутки утонули три человека – двое детей и 18-летний парень.

"Первый трагический случай произошел 24 мая, на озере по улице Винниченко. Около 14.00 житель села Цвяхивка Герцаевского района, отдыхая вместе с девушкой, решил переплыть водоем. Парень не рассчитал собственных сил и не доплыл до пирса на противоположном берегу. Ему осталось преодолеть всего 10 метров. Юноша исчез под водой и больше не выплывал на поверхность", – сообщают в ГСЧС.

Заметив это, девушка, наблюдавшая за всем с берега, вызвала спасателей и медиков. Водолазы подняли на поверхность тело молодого человека. Он без признаков жизни.

В тот же день в Черновцах случилась еще одна трагедия. На улице Патриса Лумумбы, в озере утонули двое мальчиков, в возрасте десяти и девяти лет.

Как оказалось, трое детей играли без присмотра взрослых возле пруда, и решили в нем искупаться. Во время "заплыва" двое мальчишек исчезли под водой.

"Третий мальчик, который в тот момент находился на берегу, позвал на помощь. Работники спасательной станции и местные жители совместными усилиями подняли на поверхность тела двух ребят, к сожалению, уже без признаков жизни", – добавляют спасатели.

Ранее сообщалось, что в одном из сел Черновицкой области на воде погиб 6-летний ребенок.

Также мы писали, что в Черновицкой области за минувшие сутки на воде погибли три человека в возрасте 18-45 лет.







