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В Черновцах зацвела аллея экзотических деревьев

14 июня, 12:49

Катальпы распускаются прямо на проспекте среди жилых домов


В Черновцах расцвела катальповая аллея. Более полусотни экзотических деревьев распускаются на проспекте среди жилых домов. Всю эту красоту видели журналисты "Сегодня".

Известные в народе "уши слона" привезли на Буковину в конце XIX века, а самому старому дереву тут – более 150 лет. Всего в городе насчитывается более двухсот этих цветущих деревьев. Столько же еще планирует высадить Зеленхоз.

Отметим, что катальпа родом из Карибского байсейна. Экзотические деревья отличаются огромными листьями и ароматными белыми цветами.

Напомним, не так давно в Ужгороде зацвела одна из самых длинных липовых аллей в Европе. Засадили набережную вдоль реки Уж чешские ботаники еще в 1928 году. Сейчас она протянулась на километр и здесь растут 200 деревьев пяти видов.   

Также мы сообщали о том, что в Кропивницком расцвели три миллиона тюльпанов. Красочные клумбы раскинулись на 12 гектарах городского парка. Цветы на аллеях в Кропивницком высаживают каждый сезон уже десять лет подряд.             

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Тег цветы, аллея, черновцы, экзотика

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