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В Черновцах задержали фальшивомонетчика: сколько он успел сбыть

5 января, 13:00

Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы

Фото: ГУНП в Черновицкой области

Фото: ГУНП в Черновицкой области

В Черновцах полицейские задержали мужчину, который продавал поддельную иностранную валюту в городе. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

43-летний фальшивомонетчик распространял фальшивые евро. В частности, копы задокументировали несколько фактов продажи подделки на общую сумму 6500 евро.

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Мужчину поймали 3 января. Ему уже сообщили о подозрении и арестовали на 60 суток. Преступнику грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Станислав Асеев. Фото: "Вільне слово"

Также мы писали о том, как столичные полицейские разоблачили группу фальшивомонетчиков, действовавших в Киеве – 25-летний житель Луганской области с двумя сообщниками обменивал поддельные гривни на доллары. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

Напомним, по данным НБУ, в Украине все чаще стали выявлять поддельные купюры номиналом в 500 грн. Банкиры уточняют, что в некоторых случаях дельцы научились имитировать ультрафиолетовую печать.

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Черновцы полиция мужчина разоблачение буковина фальшивомонетчики евро

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