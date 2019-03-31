Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,57
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

В Черновцах зафиксировали случай видеосъемки бюллетеня

Сегодня, 12:08

О нарушении тайны голосования сообщил председатель одной из избирательных комиссий

Фото: Нацполиция
В Черновцах зафиксировали случай видеосъемки бюллетеня //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/082/d16/5ca082d1600ae.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/082/d16/5ca082d1600ae.jpg Запад О нарушении тайны голосования сообщил председатель одной из избирательных комиссий

В Черновцах сегодня, около 9.08, на спецлинию "102" обратился председатель одной из избирательных комиссий и сообщил о нарушении тайны голосования.

На указанный участок сразу выехала следственно-оперативная группа. В телефоне нарушителя действительно обнаружили видеозапись процесса его волеизъявления.

"В соответствии с ч. 1 ст. 7 Закона "О выборах Президента Украины", голосование должно быть тайным. Фотографирование и видеофиксация результатов волеизъявления избирателей, а также демонстрация избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования запрещаются", – добавляют в полиции.

Напомним, сегодня, 31 марта 2019 года, в Украине стартовал первый тур выборов президента. Избирательные участки открылись в 8 утра и проработают до 20:00.

Сайт "Сегодня" ведет хронику событий – будет следить за ходом выборов в режиме онлайн и держать читателей в курсе главных событий. Читайте все подробности и смотрите видео- и фото отчеты.

Отметим, что, если в Украине голосование стартовало в 8 часов утра, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии – в столице, Канбере, участок открылся в 23:00 30 марта (по Киеву).

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег нарушения, черновцы, избиратели, выборы 2019

Вы сейчас просматриваете новость " В Черновцах зафиксировали случай видеосъемки бюллетеня". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Более 300 тысяч избирателей голосуют не по месту прописки

Сегодня, 11:56

Сменить избирательный адрес у украинцев была возможность до 25 марта

Кандидаты в президенты: полный список, кто есть кто

Сегодня, 11:55

Представляем вниманию читателей официально зарегистрированных кандидатов на выборах в президенты Украины 2019 года

Явка на выборах президента Украины на 10:00 составила 5,5% – ЦИК

Сегодня, 11:46

Центризберком включил в реестр избирателей на выборах президента 26,6 млн человек

Во Львове все избирательные участки открылись вовремя и работают

Сегодня, 10:39

Всего в городе насчитали 310 участков

Алкоголизм, депрессия и анорексия дочери: драмы жизни Догилевой

Дмитрий Харатьян огорчил фанатов изменившейся внешностью

Появились новые подробности гибели принцессы Дианы

Обильное питье: печальные последствия

Какие физические нагрузки наиболее полезны для сердца и сосудов?

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

Яркая жена Максима Коваля

Официально: Екатерина Кухар вышла замуж

Американцы показали новый боевой вертолет (видео)

Алина Гросу выходит замуж: когда и где состоится свадьба
Загрузка...

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

Сегодня, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн.

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

Сегодня, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

Брексит: Британия идет на самый плохой вариант

Вчера, 07:39

Парламент Соединенного Королевства снова провалил голосование по "цивилизованному" выходу из ЕС

Тепло и сухо, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:18

В понедельник, 1 апреля, осадков ждать не стоит, но с запада надвинется холодный фронт

«Не пожелаешь и врагу»: Брежнева заговорила о разводе сестры

Тина Канделаки заключила брачный контракт с молодым мужем

Садальский: Дочь Татьяны Васильевой рождена не от Мартиросяна