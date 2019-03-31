В Черновцах зафиксировали случай видеосъемки бюллетеня
О нарушении тайны голосования сообщил председатель одной из избирательных комиссий
В Черновцах сегодня, около 9.08, на спецлинию "102" обратился председатель одной из избирательных комиссий и сообщил о нарушении тайны голосования.
На указанный участок сразу выехала следственно-оперативная группа. В телефоне нарушителя действительно обнаружили видеозапись процесса его волеизъявления.
"В соответствии с ч. 1 ст. 7 Закона "О выборах Президента Украины", голосование должно быть тайным. Фотографирование и видеофиксация результатов волеизъявления избирателей, а также демонстрация избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования запрещаются", – добавляют в полиции.
Напомним, сегодня, 31 марта 2019 года, в Украине стартовал первый тур выборов президента. Избирательные участки открылись в 8 утра и проработают до 20:00.
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Отметим, что, если в Украине голосование стартовало в 8 часов утра, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии – в столице, Канбере, участок открылся в 23:00 30 марта (по Киеву).
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