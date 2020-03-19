В Черновцах зафиксировано 5 новых случаев заражения коронавирусом

В Черновцах зафиксировано 5 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщает Минздрав Украины.
Вечером 19 марта по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины зафиксировано 5 новых случаев инфицирования коронавируса. Пациенты изолированы, их состояние стабильное.
Сейчас в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них – летальные.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
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