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В Черновцах зафиксировано 5 новых случаев заражения коронавирусом

19 марта, 23:50

Елена Кузьмич

Пациенты изолированы, их состояние стабильное.

В Черновцах зафиксировано 5 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Минздрав Украины.

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Вечером 19 марта по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины зафиксировано 5 новых случаев инфицирования коронавируса. Пациенты изолированы, их состояние стабильное.

Сейчас в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них – летальные.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Черновцы Украина коронавирус

Источник: Сегодня

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