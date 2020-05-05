В Черновцах заканчиваются кровати для больных COVID-19: куда повезут пациентов

На данный момент на Буковине подтвердили 1948 случаев COVID-19

В медицинских учреждениях Черновцов, которые продолжает охватывать эпидемия коронавируса, заканчиваются кровати для больных COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе местной областной госадминистрации.

Учитывая сложившуюся ситуацию, лечением больных из областного центра готовы заняться больницы в регионе. Как только закончатся места в городской больнице №3, зараженных начнет принимать госпиталь ветеранов войны.

"В госпитале смогут предоставлять качественные медицинские услуги всем черновчанам, которые этого потребуют", – отметили в ОГА.

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Если же число больных в городе будет и дальше расти, в госпитальные базы могут перепрофилировать санаторий "Садгора" и перинатальный центр.

Отметим, что на данный момент в Черновицкой области подтвердили 1948 случаев заражения коронавирусом. Только за последние сутки, 4 мая, в регионе подтвердили 61 новый случай, а исследованы были 376 образцов.

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Хоть и в Украине противоэпидемические меры будут ослаблять с 11 мая, в Черновицкой области из-за большого числа зараженных будет действовать адаптивный карантин.

Видео: Сергей Осачук, Facebook

"Поэтому на Буковине ограничения продлятся на более долгий период времени. Так, до 22 мая в нашей области будет особый режим въезда и выезда, также не будут восстанавливать межрайонное автобусное сообщение", – рассказал на своей странице в Facebook глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

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Напомним, ранее житель Черновцов, которому удалось победить коронавирус, рассказал, как у него протекала болезнь и как он живет после излечения от COVID-19.

Также смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

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