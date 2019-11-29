В Черновцах запретили гастроли цирков с животными

Черновицкие власти не будут выдавать разрешения на гастроли с животными

В Черновцах были запрещены цирки-шапито, в которых перед публикой выступают животные. Соответствующее решение было принято на заседании городского совета.

По решению депутатов, подобным развлекательным заведениям больше не будут выдавать разрешение на проведение гастролей.

Ранее такой запрет был введен городской властью Киева и Львова. В Министерстве культуры уверяют, что цирки с животными полностью должны исчезнуть в Украине уже с 2021 года.

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Напомним, ранее в Одессе на цирковом представлении, несмотря на запрет суда, использовались дикие животные – очевидцы сняли на видео выступление с бурым медведем, занесенным в Красную книгу. Зоозащитники говорят, что животное не способно по собственной воле ходить по тонкому канату и ездить на велосипеде – только через принуждение и наказание.

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Стоит напомнить, что недавно в в США сотрудница центра по содержанию животных стала жертвой нападения выбравшегося из вольера льва.

Мы также рассказывали о случае в Тернопольской области, где лев напал на ребенка на территории одного из развлекательных комплексов.

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