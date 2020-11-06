В Черновицкой области асфальт кладут прямо в лужи (видео)

Рабочие фирмы-подрядчика спешат, чтобы успеть освоить бюджетные деньги до конца года

Кладут асфальт в воду, лишь бы успеть до конца года освоить бюджет в Черновицкой области. На Буковине дорожная фирма, чтобы уложиться в сроки, так стелет покрытия. Люди шокированы и уверены, что долго такие дороги не продержатся. Как подрядчики оправдываются – в сюжете новостей "Сегодня".

Видео: Сегодня

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Село Михальча. Дорога к нему – старая и избитая. Но на самом деле ей всего несколько лет.

"Мороз ударил, а у нас промерзания грунтов в нашей местности до 70 сантиметров. Полтора месяца и все назад повыдувало", – рассказывает местный житель Максим Чепишко.

Свежий асфальт и сейчас кладут на разбитые ямы с дождевой водой. Люди возмущаются. Говорят, что через год покрытие вновь будет в ямах.

"Сейчас технадзор сюда едет, работы остановим. Скорее всего ОГА остановит работы и будут разбираться с этой ситуацией, чтобы не было общественного недовольства", – говорит Дмитрий Балинов, председатель Сторожинецкой РГА.

Приехал и генеральный директор фирмы-подрядчика Иван Дякон. Объясняет, что они торопятся, потому что деньги на ремонт следует реализовать до конца года:

"Мы решили только засыпать ямы, сделать ямочный и сверху положить два слоя асфальта".

Местные жители считают это дикостью. Сам гендиректор фирмы-подрядчика уверяет: дорога имеет гарантийный срок и, если вдруг что-то случится, фирма будет исправлять.

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Напомним, ранее мы писали о том, как на Волыни военные к приезду Зеленского выгребали воду из луж. Солдатам пришлось разгонять воду из луж вениками и бутылками.

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