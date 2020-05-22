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В Черновицкой области больницы первой и второй волны заполнены пациентами с COVID-19 – Минздрав

22 мая, 11:38

Руслан Ровик

В Минздраве рассказали об уровне заболеваемости в различных областях Украины

В Черновицкой области больницы первой и второй "волны", определенные для приема пациентов с COVID-19, уже заполнены.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микитчак.

"В каждой области есть определенные Департаментом здравоохранения больницы. Они согласованы с Минздравом, это больницы для больных коронавирусом. У нас в разных областях разная ситуация. Например, Черновицкая область, где больницы первой волны, второй волны заполнены, а есть области, где заболеваемость достаточно низкая", – сказала она.

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Микитчак отметила также, что в разных областях – разное количество определенных больниц пациентов с коронавирусом.

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Напомним, что накануне, 21 мая с рабочей поездкой Черновцы посетили трое членов Кабмина – министр здравоохранения Максим Степанов, министр внутренних дел Арсен Аваков и министр Кабинета министров Олег Немчинов – они планировали на месте разобраться с обстоятельствами борьбы с эпидемией и уровне заболеваеомости.

По состоянию на 22 мая в Украине лабораторно подтверждено 20 148 случаев COVID-19, из них 588 летальных. За сутки зафиксировано 442 новых случая.

Недавно журналисты показали "передовую" борьбы с коронавирусом в черновицкой больнице. Смотрите видео:

Видео: tva.ua

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больницы Черновцы черновицкая область пациенты коронавирус

Источник: Сегодня

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