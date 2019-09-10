На Буковине для переправки сигарет в Румынию прокопали трубопровод: опубликованы фото

В Черновицкой области пограничники ликвидировали недостроенный трубопровод для незаконного перемещения сигарет в Румынию. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
Как выяснилось, около полуночи 9 сентября пограничный наряд отдела "Порубное" обнаружил примятую траву вблизи границы с Румынией. Пограничники осмотрели прилегающую местность и наткнулись на недостроенный трубопровод, который проходил неподалеку заградительного забора в сторону границы. Проложенные в грунте коммуникации с канализационных труб достигали около 10 метров.
Кроме того, пограничники нашли материалы для дальнейшего строительства трубопровода, которые были замаскированы неподалеку. Также копатели оставили бухту сине-желтой нити на 120 метров, с помощью которой, скорее всего, должны были перетаскивать свой товар через границу.
Сегодня утром, 10 сентября, военнослужащие задержали двух местных жителей Глыбокского района.
"Последние, видимо, планировали продолжить работы над прокладкой будущего контрабандного канала. Ведь в автомобиле "БМВ" польской регистрации, в котором прибыли мужчины, пограничники обнаружили необходимый инвентарь", – рассказали в ГПСУ.
Напомним, недавно в Мукачево Закарпатской области изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины . Стоимость найденного товара составляет 70 млн грн. Кроме этого, выявлено 13 грузовых автомобилей, которые перемещали подакцизную продукцию.
А в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили табачную контрабанду стоимостью более 6 млн гривен– одну из крупнейших за последние пять лет.
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