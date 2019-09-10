На Буковине для переправки сигарет в Румынию прокопали трубопровод: опубликованы фото

В Черновицкой области пограничники ликвидировали недостроенный трубопровод для незаконного перемещения сигарет в Румынию. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Как выяснилось, около полуночи 9 сентября пограничный наряд отдела "Порубное" обнаружил примятую траву вблизи границы с Румынией. Пограничники осмотрели прилегающую местность и наткнулись на недостроенный трубопровод, который проходил неподалеку заградительного забора в сторону границы. Проложенные в грунте коммуникации с канализационных труб достигали около 10 метров.

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Кроме того, пограничники нашли материалы для дальнейшего строительства трубопровода, которые были замаскированы неподалеку. Также копатели оставили бухту сине-желтой нити на 120 метров, с помощью которой, скорее всего, должны были перетаскивать свой товар через границу.

Сегодня утром, 10 сентября, военнослужащие задержали двух местных жителей Глыбокского района.

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"Последние, видимо, планировали продолжить работы над прокладкой будущего контрабандного канала. Ведь в автомобиле "БМВ" польской регистрации, в котором прибыли мужчины, пограничники обнаружили необходимый инвентарь", – рассказали в ГПСУ.

Напомним, недавно в Мукачево Закарпатской области изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины . Стоимость найденного товара составляет 70 млн грн. Кроме этого, выявлено 13 грузовых автомобилей, которые перемещали подакцизную продукцию.

А в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили табачную контрабанду стоимостью более 6 млн гривен– одну из крупнейших за последние пять лет.

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