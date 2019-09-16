В Черновицкой области двое офицеров пограничничной службы погорели на взятках

Военнослужащих поместили их в изолятор временного содержания

На Буковине двоих офицеров из числа руководства отдела пограничной службы "Красноильск" Черновицкого пограничного отряда разоблачили на взяточничестве. Об этом сообщают в Госпогранслужбе.

Военнослужащие наладили механизм получения взяток за незаконное перемещение табачных изделий через границу в Румынию. Их задержали одновременно в городах Сторожинец и Черновцы: во время получения от подчиненного 1500 евро взятки в первом случае, и передачи военнослужащему 900 евро за содействие контрабандной деятельности – во втором.

Неправомерную выгоду изъяли следователи ГБР, задержанным сообщили о подозрении и поместили их в изолятор временного содержания до избрания судом меры пресечения.

Ранее в Луцке при получении взятки правоохранители задержали одного из руководителей Госгеокадастра Сумской области.

Напомним, недавно на Закарпатье разоблачили во взяточничестве ведущего специалиста отдела фитосанитарных мер на границе ГУ Госпродпотребслужбы.

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