В Черновицкой области ищут всех вернувшихся из "красных" от коронавируса стран

О количестве вернувшихся отчитались все районы, кроме областного центра

В Черновицкой области, за исключением города Черновцы, находятся 1500 человек, которые в течение двух последних недель вернулись из стран, охваченных коронавирусом. Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в своем видеообращении в Facebook.

"Мы обратились ко всем органам местного самоуправления, в том числе и в город Черновцы, к городским властям с просьбой подготовить и предоставить нам сведения о количестве людей, которые за прошедшие две недели вернулись из тех европейских стран, где свирепствует эпидемия коронавируса. В первую очередь это Италия, Испания, Германия, Франция. Уже в настоящее время наше поручение выполнили все, за исключением города Черновцы. На сегодняшний день в населенных пунктах области зафиксировано 1500 таких людей", – сказал чиновник.

Напомним, 16 марта в Черновцах зафиксировали два новых лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

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Также мы сообщали, что в Черновцах умерла женщина, госпитализированная с подозрением на коронавирус. Власти отмечают, что смерть пациентки не связана с заражением COVID-19.

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