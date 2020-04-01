В Черновицкой области лечат от коронавируса гражданина Италии

В Черновицкой области лечат гражданина Италии, у которого подтвердили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук в своем видеообращении в Facebook.
"Гражданин Италии сегодня лечится у нас, в Черновицкой области, наши украинские врачи помогают ему вернуть здоровье", – рассказал Осачук и напомнил, что и итальянские медики спасают наших граждан, которые инфицировались COVID-19.
Осачук также сообщил, что количество инфицированных в регионе достигло 104 человек.
"За 10 дней, до вторника, 31 марта, число заразившихся коронавирусом выросло на 700%", – подчеркнул он.
Напомним, в Черновицкой области 31 мартаумерли два человека, инфицированных коронавирусом, которые находились в тяжелом состоянии.
"Женщина 1955 года рождения попала в Хотинскую центральную районную больницу 25 марта. Перед этим три дня лечилась дома", – рассказали в ОГА.
А в Черновцах скончался мужчина 1962 года рождения, который с 27 марта находился в реанимации.
"Мужчина болел также сахарным диабетом", - сообщили в облгосадминистрации.
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