Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,63
30,26
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

В Черновицкой области лечат от коронавируса гражданина Италии

1 апреля, 08:25

Татьяна Власенко

В регионе за 10 дней количество инфицированных выросло на 700%

В Черновицкой области лечат гражданина Италии, у которого подтвердили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук в своем видеообращении в Facebook.

"Гражданин Италии сегодня лечится у нас, в Черновицкой области, наши украинские врачи помогают ему вернуть здоровье", – рассказал Осачук и напомнил, что и итальянские медики спасают наших граждан, которые инфицировались COVID-19.

Осачук также сообщил, что количество инфицированных в регионе достигло 104 человек.

"За 10 дней, до вторника, 31 марта, число заразившихся коронавирусом выросло на 700%", – подчеркнул он.

Реклама

Напомним, в Черновицкой области 31 мартаумерли два человека, инфицированных коронавирусом, которые находились в тяжелом состоянии.

В тренде
Вражеские обстрелы и серьезные потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

"Женщина 1955 года рождения попала в Хотинскую центральную районную больницу 25 марта. Перед этим три дня лечилась дома", – рассказали в ОГА.

А в Черновцах скончался мужчина 1962 года рождения, который с 27 марта находился в реанимации.

"Мужчина болел также сахарным диабетом", - сообщили в облгосадминистрации.

О том, что можно сделать, чтобы уберечь пожилых людей от коронавируса, – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

эпидемия черновицкая область коронавирус пандемия

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 31 марта
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 31 мартаУкраина
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмом
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмомДругие регионы
Чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение в Украине: в чем отличия
Чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение в Украине: в чем отличияУкраина
Пограничная жесть: как толпы украинцев возвращаются из Польши (фото, видео)
Пограничная жесть: как толпы украинцев возвращаются из Польши (фото, видео)Украина
COVID-19 на Буковине: что известно о состоянии
COVID-19 на Буковине: что известно о состоянии "тяжелых" пациентовЗапад
"Привезли в тяжелом состоянии": что известно о втором инфицированном COVID-19 в Тернопольской областиЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...