В Черновицкой области лечат от коронавируса гражданина Италии

В регионе за 10 дней количество инфицированных выросло на 700%

В Черновицкой области лечат гражданина Италии, у которого подтвердили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук в своем видеообращении в Facebook.

"Гражданин Италии сегодня лечится у нас, в Черновицкой области, наши украинские врачи помогают ему вернуть здоровье", – рассказал Осачук и напомнил, что и итальянские медики спасают наших граждан, которые инфицировались COVID-19.

Осачук также сообщил, что количество инфицированных в регионе достигло 104 человек.

"За 10 дней, до вторника, 31 марта, число заразившихся коронавирусом выросло на 700%", – подчеркнул он.

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Напомним, в Черновицкой области 31 мартаумерли два человека, инфицированных коронавирусом, которые находились в тяжелом состоянии.

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"Женщина 1955 года рождения попала в Хотинскую центральную районную больницу 25 марта. Перед этим три дня лечилась дома", – рассказали в ОГА.

А в Черновцах скончался мужчина 1962 года рождения, который с 27 марта находился в реанимации.

"Мужчина болел также сахарным диабетом", - сообщили в облгосадминистрации.

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