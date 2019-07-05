В Черновицкой области легковушка протаранила стену дома: погиб молодой парень

Водитель и еще один пассажир получили травмы

Фото: ГСЧС

На Буковине, в с. Дубовцы Кицманского района, в ночь на 5 июля, около 4:29 произошло ДТП, в котором один человек погиб и двое получили травмы.

Как оказалось, 18-летний водитель, управляя автомобилем Renault Megan, не справился с управлением и совершил столкновение со стеной дома. В результате авто перевернулось. Об этом сообщают в ГСЧС.

До прибытия спасателей водитель и его 18-летний пассажир смогли выбраться самостоятельно из покореженного авто. С травмами различной степени тяжести их доставили в медучреждения: водителя в больницу скорой медицинской помощи г. Черновцы, пассажира – в Кицманскую центральную районную больницу.

К сожалению, второй пассажир, 1999 г.р., который находился в авто на заднем сиденье, погиб на месте аварии. Тело погибшего из разбитой машины спасателям пришлось доставать с помощью специальных средств.

Напомним, недавно на автодороге Стрый – Знаменка возле села Малиничи в Хмельницком районе столкнулись два легковых автомобиля – ВАЗ 21099 и Chevrolet Aveo. В аварии пострадали шесть человек.

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Как сообщалось ранее, за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек. Копы подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились.

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