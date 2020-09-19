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В Черновицкой области масштабное ДТП: погиб человек, 12 пострадавших (фото)

19 сентября, 08:24

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Людей с травмами отправили в больницу

В Черновицкой области произошло масштабное ДТП – столкнулись легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус. Один человек погиб, 12 получили травмы.

По данным местных спасателей, автомобили не поделили дорогу в 1:00 19 сентября вблизи села Недобоевцы Хотинского района. Пострадавших с травмами разных степеней тяжести госпитализировали в больницу.

"От ГСЧС для деблокации привлекалось 6 человек личного состава и 2 единицы техники", – добавили спасатели.

Как сообщали новости "Сегодня", 17 сентября в Запорожье произошло смертельное ДТП – в машине сгорели три студента. Автомобиль от столкновения с другой иномаркой на большой скорости въехал в столб рекламного щита и от удара загорелся. Внутри находились шесть человек – трое погибли и еще столько же попали в больницу.

Видео: Telegram/its_zp

Также мы писали, что в Одесской области легковушка врезалась в стену тоннеля.

Кроме того, ранее в Николаевской области после ДТП загорелись грузовики. В результате погибли два человека, еще одному чудом удалось избежать гибели.

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ДТП погиб буковина черновицкая область пострадавшие
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