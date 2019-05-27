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В Черновицкой области на крупной взятке поймали пограничника

27 мая, 17:38

Прапорщик наладил канал контрабанды анаболических препаратов и спортивного питания

На Буковине пограничник наладил канал контрабанды анаболических препаратов и спортивного питания.

По предварительной информации, старший прапорщик группы участковых инспекторов пограничной службы "Подворьевка" отдела "Кельменцы" Черновицкого погранотряда получил 1500 долларов взятки от гражданина Украины.

"Деньги полагались за содействие ему в беспрепятственном перемещении через границу Украины вне таможенного и пограничного контроля, а также непринятие предусмотренных законом мер по пресечению перевозки анаболических препаратов и спортивного питания", – сообщают в ГБР.

После получения второй части взятки – 1100 долларов, сотрудник пограничной службы был задержан. Полная сумма была обнаружена а в ходе личного обыска старшего прапорщика.

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, недавно сотрудник патрульной полиции в Черновицкой области, убегая от водителя, пытается съесть 200 гривен, полученных от водителя в качестве взятки.


Ранее на границе с Беларусью перекрыли канал контрабанды сигарет. Организовали его начальник отдела инспекторов погранслужбы ВПС "Пища"Луцкого погранотряда с местным жителем.

А на Закарпатье поймали на взятке начальника группы младших инспекторов ОПС "Большая Паладь" Мукачевского погранотряда.

Также сотрудники СБУ уличили во взяточничестве заместителя начальника и старшего государственного инспектора таможенного поста "Пища". Эти таможенники на участке украинско-белорусской границы наладили механизм системного получения взяток от людей, перемещающих в нашу страну автомобили на еврономерах.

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Тег деньги, взятка, черновцы, пограничник

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