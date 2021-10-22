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В Черновицкой области на "вакцинированные" заведения будут ставить метки

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
22 октября, 15:34
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Уже несколько заведений в области получили первые отметки
Отметки будут означать, что в заведении безопасно / Коллаж "Сегодня"
Отметки будут означать, что в заведении безопасно / Коллаж "Сегодня"

В Черновицкой области ввели отметку для тех заведений, где 100% персонала будут вакцинированы. Это означает, что они смогут работать и в красной зоне карантина.

Об этом сообщает Черновицкая областная государственная администрация.

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Подробности

Отметки "Мы вакцинированы от COVID-19" смогут получить рестораны, кафе, торгово-развлекательные центры и спортивные залы. Их будут прикреплять на двери, чтобы люди еще с улицы видели, что здесь 100% работников вакцинированы.

В области уже есть заведения, которые получили первые отметки.

Как получить отметку?

Предприниматели, которые могут подтвердить, что 100% коллектива вакцинированы и хотят получить соответствующую наклейку, могут:

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  • обратиться по телефону +380953238153;
  • написать на электронную почту press.oda@ukr.net.

Статистика коронавируса на сегодняшний день

В Украине за прошлые сутки, 21 октября, зафиксировали 23 785 новых случаев коронавируса. Это на тысячу больше, чем сутками ранее.

Всего инфекцию подтвердили у 2 725 385 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 614 жителей Украины (всего – 63 003). Вылечить удалось 2 361 365 инфицированных (8530 – за последние сутки).

Ранее мы писали:

  • Предприимчивые вакцинированные жители Украины придумали новый способ заработка. Так, в Сети большинство предлагает услуги отовариться в магазинах и торговых центрах.
  • Столица перейдет в красную зону карантина в ближайшие дни. Этот вопрос власти рассмотрят в пятницу, 22 октября.
  • В Украине еще одна область стала "оранжевой": что запретили

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