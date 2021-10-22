В Черновицкой области на "вакцинированные" заведения будут ставить метки

В Черновицкой области ввели отметку для тех заведений, где 100% персонала будут вакцинированы. Это означает, что они смогут работать и в красной зоне карантина.
Об этом сообщает Черновицкая областная государственная администрация.
Подробности
Отметки "Мы вакцинированы от COVID-19" смогут получить рестораны, кафе, торгово-развлекательные центры и спортивные залы. Их будут прикреплять на двери, чтобы люди еще с улицы видели, что здесь 100% работников вакцинированы.
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В области уже есть заведения, которые получили первые отметки.
Как получить отметку?
Предприниматели, которые могут подтвердить, что 100% коллектива вакцинированы и хотят получить соответствующую наклейку, могут:
- обратиться по телефону +380953238153;
- написать на электронную почту press.oda@ukr.net.
Статистика коронавируса на сегодняшний день
В Украине за прошлые сутки, 21 октября, зафиксировали 23 785 новых случаев коронавируса. Это на тысячу больше, чем сутками ранее.
Всего инфекцию подтвердили у 2 725 385 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 614 жителей Украины (всего – 63 003). Вылечить удалось 2 361 365 инфицированных (8530 – за последние сутки).
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