В Черновицкой области на водоемах начали устанавливать нерестовые гнезда
У них рыба может безопасно откладывать икру
Гнезда в водохранилище устанавливают работники рыбоохранного патруля. Они на небольших деревянных лодках отплывают на десяток метров от берега и сбрасывают там нерестовые гнезда. Такие венки плетут из хвойных веток, ведь именно на них хорошо прикрепляются икринки.
Самостоятельно рыба для откладывания икры выбирает кустовые местности у берегов, но нереститься глубже безопаснее. Кроме того, в период нереста рыбе очень вредит колебания уровня воды, который весной уж очень часто меняется. Для этого и предназначены их ветвистые изделия.
"Это очень негативно влияет, для того мы и устанавливаем искусственные нерестовые гнезда, чтобы они имели место, где отложить икру и для того, чтобы у нас удачно прошел нерест", – рассказала "Сегодня" руководитель Черновицкого рыбоохранного патруля Виктория Устименко.
Напомним, что в Черновицкой области местный рыбоохранный патруль с начала нереста зафиксировал уже шесть десятков нарушений. С 1 апреля тут уже выписали штрафов на 8 тысяч гривен.
В Харьковской области задержали браконьера из села Чистоводовка Изюмского района, который ловил рыбу в период нереста.
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