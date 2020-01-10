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В Черновицкой области опасный недуг поразил детей: уже девять заболевших

10 января, 10:56

Самому младшему из больных - 2,5 месяца

/ Фото: Pixabay

В Черновицкой области зафиксирована вспышка коклюша – болезнь подхватили сразу девять детей. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Украины в Facebook.

"Зарегистрировано 9 случаев группового заболевания коклюшем среди детей в Черновицкой области", – говорится в сообщении.

Самому младшему из больных – всего 2,5 месяца. За людьми, которые находились в контакте с больными, наблюдают медики. Начат комплекс противоэпидемических мероприятий.

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Всего в течение 11 месяцев 2019 года в Украине зарегистрировано 2063 случая заболевания коклюшем. Но в общем уровень заболеваемости снизился на 2% по сравнению с данными за аналогичный период 2018 года.

Отметим, что коклюш – это инфекционное заболевание дыхательных путей, вызванное бактерией. Коклюш легко распространяется от человека к человеку, в основном воздушно-капельным путем, при кашле или чихании. Дети, которые заразились коклюшем, страдают от приступов кашля в течение 4-8 недель. Наиболее опасно это заболевание для младенцев.

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Симптомы коклюша: умеренный жар, насморк, кашель, который, как правило, переходит в судорожный кашель. Предотвратить болезнь можно вакцинацией.

Напомним, не так давно в Ровенской области от коклюша умер одномесячный мальчик. Малыш родился в многодетной семье и был шестым ребенком. При этом ни один из них не был привит из-за отказа матери.

Также мы писали о том, что в США женщину, которая "по философским причинам" отказывается делать прививки 9-летнему сыну, приговорили к семи дням заключения.

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