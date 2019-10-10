В Черновицкой области пограничники поймали контрабандистов: появилось видео

В Черновицкой области мужчины пытались перевезти сигареты в соседнюю Румынию. Их заметили пограничники отделения "Красноильск" – нарушители перерезали колючую проволоку. Сначала правоохранители поймали одного из участников банды, а потом служебная собака заставила остановиться и других.

Отметим, что село Красноильск имеет славу контрабандного сосредоточения и заработок многих местных жителей так или иначе связан с незаконной перевозкой сигарет из Украины в Румынию. Только с начала года пограничники изъяли минимум 800 тысяч пачек сигарет.

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Напомним, не так давно в Мукачево Закарпатской области изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины. Стоимость найденного товара составила 70 млн грн. Кроме этого, выявлено 13 грузовых автомобилей, которые перемещали подакцизную продукцию.

Также мы сообщали, что в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили табачную контрабанду стоимостью более 6 млн гривен – одну из крупнейших за последние пять лет.

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