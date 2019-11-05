В Черновицкой области поймали банду фальшивомонетчиков

Во время обысков полицейские изъяли более 60 тысяч долларов и 166 тысяч гривен

На Буковине обезвредили банду из десяти местных жителей в возрасте от 19 до 39 лет, все они использовали поддельную иностранную валюту для приобретения автомобилей и цифровой техники. Установлена их причастность к 15 таким фактам на территории Черновицкой области и соседних регионов Украины. Правонарушителям грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Задержали 19-летнего организатора преступной группы и одного из ее участников сразу после очередного сбыта 2,5 тыс. поддельных долларов. Во время проведения обыска в автомобиле нарушителей было изъято 27,5 тыс. долларов с признаками подделки.

В общем, в течение суток полицейские провели 20 обысков участников банды, во время которых изъято примерно 62 тыс. долларов, почти половина из них – с признаками подделки. Также изъято более 5,5 тыс. евро и 166 тыс. гривен, полученных преступным путем, оружие и боеприпасы.

Напомним, ранее в Черновицкой области задержали группу наркопреступников,которые изготавливали и сбывали амфетамин на территории Буковины и в других регионах Украины.

Ранее во Львове правоохранители задержали группировку наркоторговцев. Клиентов злоумышленники искали через интернет и делали по городу закладки.

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