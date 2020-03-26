В Черновицкой области рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом

В Черновицкой области рассказали о состоянии пациентов, у которых обнаружили коронавирус.

Как сообщили в областной государственной администрации, по состоянию на утро 26 марта они находились в стабильном состоянии.

"У троих пациентов есть пневмония, но ухудшений не зафиксировано. Лихорадка есть лишь у одного из этих больных. Все они находятся под круглосуточным наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

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Также медики рассказали, что дети, госпитализированные в областную больницу, чувствуют себя хорошо, их температура в пределах нормы – болезнь протекает в легкой форме.

"23 марта в больницу привезли мать с ребенком, у которых подозревали COVID-19. Результат теста у матери оказался положительным. Состояние больной стабильное, она находится под присмотром врача-инфекциониста", - добавили в ОГА.

Чиновники заверили, что все пациенты с подтвержденным COVID-19 и подозрением на него обеспечены медикаментами.

"25 марта из областной больницы выписали пятерых пациентов, которых ранее госпитализировали с подозрением на коронавирус. Сделанные им повторные тесты показали отрицательный результат. Пациент №2, у которого диагностировали коронавирус 12 марта, ждет второго результата теста", - резюмировали чиновники.

Напомним, на данный момент в Украине официально подтверждено 156 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из которых один человек выздоровел и еще для пяти диагноз оказался смертельным.

Отметим, что в связи со сложившейся ситуацией в Украине полицейские вместе с врачами будут устанавливать людей, с которыми контактировали зараженные COVID-19. Копы и медики уже определили алгоритм работы.

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