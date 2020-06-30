В Черновицкой области смягчат карантин: что будет разрешено

На Буковине откроются стадионы и спортивные площадки

С 1 июня в Черновицкой области, несмотря на большое количество зараженных коронавирусом, смягчат карантин. Так, на Буковине восстановят внутриобластное сообщение и разрешат работу спортзалов и ресторанов. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации в Facebook.

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Согласно решению областной комиссии, в ресторанах и спортзалах одновременно смогут находиться не больше десяти посетителей.

"В транспорте должны быть заполнены только сидячие места, а пассажиры должны ехать в масках. Также будут проводить температурный скрининг", - указывается в сообщении.

Также с 1 июля откроются стадионы и спортивные площадки, будет разрешено проведение индивидуальных и групповых тренировок (до 10 человек) на открытом воздухе.

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Напомним, ранее в Черновцах ослабили некоторые противоэпидемические меры. В частности, в городе расширили перечень пассажиров, которые могут ездить в общественном транспорте.

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Кроме того, недавно в Черновицкой области, несмотря на большое число больных COVID-19, решили отменить особый режим въезда и выезда на территорию региона.

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