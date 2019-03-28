В Черновицкой области столкнулись грузовик и легковушка: погиб водитель
Автомобиль Opel Zafira выехал на встречную полосу и не разминулся с грузовиком DAF
На Буковине, в селе Ожево Сокирянского района столкнулись грузовик и легковушка. Об этом сообщают в полиции.
Правоохранители установили, что автомобиль Opel Zafira под управлением 49-летнего жителя Хмельницкой области выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком DAF, за рулем которой находился 43-летний житель Днепропетровской области. От полученных в результате столкновения травм водитель минивэна погиб на месте ДТП.
Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Открыто досудебное расследование (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта).
Ранее в полиции заявили, что число ДТП, погибших и потерпевших на дорогах Украины за 2018 год снизилось. Однако, каждый день на дорогах страны обрывается жизнь в среднем около девяти человек.
Также мы писали огибели восьми людей, включая ребенка, в результате ДТП на трассе Киев – Чоп во Львовской области.
Кроме того, в селе Поддубцы на Волыни 68-летний мужчина насмерть сбил 9-летнюю девочку.
ТакжеДТП с летальным исходом произошло в селе Угриново, что в Ивано-Франковской области: шестеро человек получили травмы, еще двое – погибли.
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