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В Черновицкой области столкнулись грузовик и легковушка: погиб водитель

Сегодня, 10:50

Автомобиль Opel Zafira выехал на встречную полосу и не разминулся с грузовиком DAF

Фото: Нацполиция
В Черновицкой области столкнулись грузовик и легковушка: погиб водитель //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c8a/704/5c9c8a7040526.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c8a/704/5c9c8a7040526.jpg Запад Автомобиль Opel Zafira выехал на встречную полосу и не разминулся с грузовиком DAF

На Буковине, в селе Ожево Сокирянского района столкнулись грузовик и легковушка. Об этом сообщают в полиции.

Правоохранители установили, что автомобиль Opel Zafira под управлением 49-летнего жителя Хмельницкой области выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком DAF, за рулем которой находился 43-летний житель Днепропетровской области. От полученных в результате столкновения травм водитель минивэна погиб на месте ДТП.

Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Открыто досудебное расследование (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта).

Ранее в полиции заявили, что число ДТП, погибших и потерпевших на дорогах Украины за 2018 год снизилось. Однако, каждый день на дорогах страны обрывается жизнь в среднем около девяти человек.

Также мы писали огибели восьми людей, включая ребенка, в результате ДТП на трассе Киев – Чоп во Львовской области.

Кроме того,  в селе Поддубцы на Волыни 68-летний мужчина насмерть сбил 9-летнюю девочку.

ТакжеДТП с летальным исходом произошло в селе Угриново, что в Ивано-Франковской области: шестеро человек получили травмы, еще двое – погибли.

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Тег авария, ДТП, грузовик, Буковина Черновцы

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