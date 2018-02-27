В Черновицкой области сын до смерти избил родную мать

На Буковине, в селе Чепоносы Хотинского района, от кулаков собственного сына погибла 57-летняя женщина.

"Как оказалось, в день трагедии к местному жителю пришла в гости его односельчанка и они начали понемногу угощаться спиртным. Позже туда пришел 34-летний сын гостьи и начал с ней ругаться. Затем мужчина нанес своей матери несколько ударов в голову и скрылся", – сообщает полиция Черновицкой области.

От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. А подозреваемый бежал в соседнее село. Злоумышленника оперативно задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Ему уже объявлено подозрение в совершении преступления (умышленное тяжкое телесное повреждение), что наказывается лишением свободы от семи до десяти лет. Продолжаются следственные действия.