В Черновицкой области сын до смерти избил родную мать
В порыве гнева мужчина нанес 57-летней матери несколько ударов ро голове
На Буковине, в селе Чепоносы Хотинского района, от кулаков собственного сына погибла 57-летняя женщина.
"Как оказалось, в день трагедии к местному жителю пришла в гости его односельчанка и они начали понемногу угощаться спиртным. Позже туда пришел 34-летний сын гостьи и начал с ней ругаться. Затем мужчина нанес своей матери несколько ударов в голову и скрылся", – сообщает полиция Черновицкой области.
От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. А подозреваемый бежал в соседнее село. Злоумышленника оперативно задержали и поместили в изолятор временного содержания.
Ему уже объявлено подозрение в совершении преступления (умышленное тяжкое телесное повреждение), что наказывается лишением свободы от семи до десяти лет. Продолжаются следственные действия.
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