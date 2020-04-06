Коронавирус на Буковине: трое пациентов находятся в критическом состоянии

В медицинских учреждениях Черновицкой области, по состоянию на 5 апреля, трое пациентов находятся в критическом состоянии, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Помощь им оказывают согласно действующих протоколов. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.

В частности, в реанимационном отделении Черновицкой областной детской больнице находятся двое детей с подозрением на коронавирус. Состояние их средней тяжести, оба – на кислородной дотации.

"Трем пациентам с коронавирусом и двум с подозрением на него оказывают помощь в реанимационном отделении областной клинической больницы. Двое больных, у которых диагностирован коронавирус, находятся на аппарате искусственной вентиляции легких, остальные – на кислородной дотации", – рассказали в ОГА.

Кроме того, в реанимации Глубочицкой центральной районной больницы находятся трое пациентов. У одного из них COVID-19 уже диагностирован, у другого – подозрение.

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"Еще один человек попал в медицинское учреждение сегодня ночью (5 апреля, – Ред.) в тяжелом состоянии, его сразу же подключили к аппарату искусственной вентиляции легких", – отметили в областной госадминистрации.

Еще трое пациентов на кислородной дотации и с подозрением на коронавирус находятся в Сторожинецкой центральной районной больнице. Во всех больных – пневмония.

А в реанимационном отделении Черновицкой городской больницы №1 находятся трое больных.

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"Состояние их стабильно тяжелое, в двух подтвержден коронавирус, у одного – подозрение", – проинформировали в ОГА.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области зафиксировали первую смерть от коронавируса.

По информации руководителя городского штаба Галины Сличной, житель Львова находился на лечении в Центре легочного здоровья. Пациенту было 69 лет, он был госпитализирован 30 марта.

В свою очередь в Тернопольской области с целью нераспространения COVID-19 установили 10 дополнительных карантинных постов.

А в Винницкой области врачи спасают двухлетнего мальчика, у которого диагностировали коронавирус. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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