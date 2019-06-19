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В Черновицкой области учительница ударила пятиклассника

19 июня, 12:37

Таким способом педагог и мать одного из учеников заступалась за сына

На днях в сети Интернет появилось видео, на котором зафиксировано конфликт между учеником и учительницей одного из учебных заведений района.


Как оказалось, в 20-ых  числах мая текущего года в учебном помещении Грозинецкого учебно-воспитательного комплекса возник конфликт между двумя пятиклассниками. Свидетелем инцидента стала 55-летняя мать одного из учеников, которая работает учительницей в указанном учебном заведении. Заступаясь за сына, женщина толкала и ударил 11-летнего парня. Об этом сообщают в полиции.


В данное время правоохранители опрашивают участников, а также очевидцев и свидетелей инцидента. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 126 (Побои и истязания) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области учителя накинулись на полицейского с кулаками: патрульный остановил машину, за рулем которой был директор школы, а пассажиром – физрук, и после предложения копа пройти тест на содержание алкоголя педагоги начали избивать стража порядка.

Также сообщалось, что во время мониторингового визита в приют в Рожище Людмилы Денисовой у 10 детей были обнаружены следы избиения и крови на одежде.Всего там находилось  33 ребенка (от 3 до 18 лет).

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Тег школа, школьник, черновцы, учитель

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