В Черновицкой области в ДТП погиб молодой полицейский

Погибшему участковому работнику полиции был 31 год

В Черновицкой области в ночь на 12 ноября, около 2.30, в селе Опришены Глыбоцкого района, произошла авария, в которой погиб полицейский.

"На трассе "Черновцы – Тереблече" столкнулись автомобили Volkswagen и Peugeot. На месте погиб водитель Volkswagen. Тело погибшего отправлено на экспертизу", сообщили нашему сайту в полиции Буковины.

По факту ДТП открыто уголовное производство. Также в полиции проводят служебное расследование.

Участковому работнику полиции был 31 год. В момент аварии он находился вне службы.

Напомним, недавно возле села Мощаны Львовской области произошло ДТП с участием фуры и автомобиля патрульной полиции, в результате ДТП погиб полицейский.

Позже в больнице умер патрульный полицейский Остап Кутный, который пострадал вследствие аварии на международной трассе Тернополь – Львов – Рава-Русская на Львовщине.

Ранее в Киеве пьяный таксист устроил ночные гонки с патрульными и пытался проглотить ключи. Водитель носился по тротуарам, "летел" на красный сигнал светофора и даже успел проехаться по детской площадке.