В Черновицкой области в ДТП погиб молодой полицейский
Погибшему участковому работнику полиции был 31 год
В Черновицкой области в ночь на 12 ноября, около 2.30, в селе Опришены Глыбоцкого района, произошла авария, в которой погиб полицейский.
"На трассе "Черновцы – Тереблече" столкнулись автомобили Volkswagen и Peugeot. На месте погиб водитель Volkswagen. Тело погибшего отправлено на экспертизу", сообщили нашему сайту в полиции Буковины.
По факту ДТП открыто уголовное производство. Также в полиции проводят служебное расследование.
Участковому работнику полиции был 31 год. В момент аварии он находился вне службы.
Напомним, недавно возле села Мощаны Львовской области произошло ДТП с участием фуры и автомобиля патрульной полиции, в результате ДТП погиб полицейский.
Позже в больнице умер патрульный полицейский Остап Кутный, который пострадал вследствие аварии на международной трассе Тернополь – Львов – Рава-Русская на Львовщине.
Ранее в Киеве пьяный таксист устроил ночные гонки с патрульными и пытался проглотить ключи. Водитель носился по тротуарам, "летел" на красный сигнал светофора и даже успел проехаться по детской площадке.
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