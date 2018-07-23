В Черновицкой области в ДТП погиб мотоциклист

23 Июля 2018, 13:34

Водитель байка столкнулся с автомобилем "ВАЗ-2107"


На месте аварии. Фото: Нацполиция

На месте аварии. Фото: Нацполиция

На месте аварии. Фото: Нацполиция

На месте аварии. Фото: Нацполиция

На Буковине, в селе Грозинцы Хотинского района произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и легковушки.

"29-летний водитель мотоцикла Sparta не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ-2107", – сообщают в полиции.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы не совместимые с жизнью и скончался на месте происшествия. Предварительное медицинское объяснение показало, что водитель легковушки на момент аварии был трезв. Открыто досудебное расследование.

Напомним, недавно на Закарпатье, в селе Новобарово Тячевского района, в результате ДТП погиб 79-летний скутерист.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области один человек погиб, еще восемь пострадали в результате столкновения маршрутки и микроавтобуса. Авария произошла в пределах населенного пункта Суховерхов Кицманского района. на дороге не разминулись  микроавтобус Fiat Scudo и маршрутка, которая курсировала по направлению "Кицмань-Черновцы".

Также в Черновицкой области 25-летний водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по автодороге села Редковцы Новоселицкого района, столкнулся с легковушкой ВАЗ-2106, под управлением 20-летнего местного жителя.
авария, ДТП, Буковина Черновцы

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Источник:

"Сегодня"

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