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В Черновицкой области в результате ДТП пострадала целая семья

12 октября, 21:12

В числе пострадавших - беременная женщина

Фото: пресс-служба ГУНП в Черновицкой области

Фото: пресс-служба ГУНП в Черновицкой области

В Черновицкой области в результате столкновения рейсового автобуса с микроавтобусом пострадали девять человек.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Черновицкой области, ДТП произошло сегодня после обеда на трассе неподалеку от села Диновцы Новоселицкого района.

Водитель рейсового автобуса Черновцы – Харьков не справился с управлением и допустил столкновение с микроавтобусом Volkswagen, который ехал в попутном направлении.

В результате ДТП пострадала семья – девять пассажиров микроавтобуса. В их числе – пять взрослых и четверо детей.

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Фото: пресс-служба ГУ НП в Черновицкой области

Согласно информации полиции, 17-летняя девушка с переломом челюсти и левой руки госпитализирована в областную клиническую больницу. Также под наблюдением медиков находится беременная пассажирка микроавтобуса, 1996 г.р.

Напомним, недавно на автодороге Львов – Шегини столкнулись грузовик и пассажирский автобус. Медики оказывали помощь десяти пострадавшим.

Ранее во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей и автобуса. Возле села Великие Подлески Каменка-Бугского района произошло столкновение между Mercedes Vito, Volksvagen Jetta и туристическим автобусом Neoplan.

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Источник: УНИАН

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