В Черновицкой области в сауне прогремел взрыв: пострадали три человека

Одного из пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии

фото: pixabay

В Черновицкой области в частной сауне произошел взрыв, в результате которого травмы получили три человека. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в регионе.

Взрыв прогремел в ночь на 2 сентября в селе Комаров Кельменецкого района. Как выяснилось, накануне взрыва владельцы сауны заменили газовый баллон, который стоял в подвальном помещении. Взрыв произошел, когда в кухонной комнате хозяева зажгли зажигалку. Предварительной причиной взрыва назвали утечку газа из шланга, который соединяет газовый баллон и газовую плитку.

В результате взрыва пострадали три человека. В частности, в реанимационное отделение районной больницы в тяжелом состоянии госпитализировали владельца сауны. Мужчина получил ожоги II-III степени лица, спины, предплечья и обеих конечностей, а также ожоговый шок.

Кроме того, в хирургическое отделение госпитализирован местный житель у которого зафиксировали ожоги II-III степени обеих предплечий и правой голени. Также пострадала жена владельца сауны: она получила ожоги рук и голеней. Состояние женщины медики оценивают как средней тяжести.

Напомним, не так давно в Киевской области прогремел взрыв в двухэтажном многоквартирном жилом доме Борисполя. В результате инцидента пострадал один человек.

Кроме того, ранее в пятиэтажном жилом доме Фастова произошел взрыв. Предварительно, причиной взрыва стала утечка газа. Разрушены конструктивные элементы, пострадали около 70 квартир.

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