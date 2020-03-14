В Черновицкой области ввели чрезвычайную ситуацию: подробности

В Черновицкой области ввели чрезвычайной ситуации на всей территории области в целях борьбы с коронавирусом. Как заявил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук, ограничительные меры будут действовать с 14 марта по 3 апреля.

"Мы уже имеем второй подтвержденный случай инфекции в нашей области. И теперь это не только на территории города Черновцы, а в одном из районов нашей области. Это побуждает и дает нам основания для того, чтобы ввести с завтрашнего (14 марта. – Ред.) дня чрезвычайную ситуацию на территории Черновицкой области", – отметил он.

В связи с этим в области будут действовать ограничения работы гипермаркетов, супермаркетов, рынков и торговых центров, за исключением продуктового сектора. Кроме этого, с 14 марта ограничат движение маршруток по области.

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"Мы ограничиваем режим работы, то есть, закрываем работу всех без исключения рынков за исключением лишь продуктовых секторов. Продукты питания должны быть доступны. Все остальные – строительные гипермаркеты, супермаркеты, торговые центры должны также понять, что речь идет о жизни и здоровье людей", – добавил он.

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