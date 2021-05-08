В честь дивизии СС "Галичина" планируют марш по Москве

Во Львове анонсировали марш последователей дивизии СС "Галичина" по Донецку и Москве – подробности

Во Львове состоялось мероприятие по случаю очередной годовщины формирования дивизии СС "Галичина", сражавшейся на стороне нацистской Германии в годы второй мировой.

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В ходе митинга зампредседателя молодого резерва Галицкого братства дивизии СС "Галичина" Василий Бычко рассказал про планы провести следующий марш "резерва дивизии "Галичина" по Донецку и Москве. По его словам, он должен стать более большим, чем в Киеве, сообщает "Варианты Львов".

"Это впервые в истории Украины резерв дивизии ("СС Галичина" – ред.) прошелся по Киеву. Следующий будет больше. Марш Донецк, Москва, мы и туда дойдем. Все идет вперед", – заявил Василий Бычко.

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Также на мероприятии присутствовали народный депутат Украины София Федина, депутаты Львовского областного совета Святослав Шеремета и Соломия Риботицкая, а также экс-нардеп Ирина Фарион.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве прошел марш вышиванок на честь дня создания дивизии СС "Галичина".

Также напомним, у Зеленского внезапно осудили марш в честь дивизии СС "Галичина" в Киеве.