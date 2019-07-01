В детском лагере Коблево отравились десятки школьников – СМИ

Отдыхающие также жалуются на ужасные условия и антисанитарию, постоянные кражи и некачественное питание

В детском лагере Николаевской области отравились более четырех десятков детей. Как оказалось, 114 школьников из Каменец-Подольского поехали на отдых в лагерь "Салют" в Коблево. Поездку оплатила Каменец-Подольский горсовет за счет городского бюджета.









"Вчера, 30 июня, на кишечную инфекцию заболело 30 детей, сегодня еще 10. Родители маленьких отдыхающих также жалуются на ужасные условия и антисанитарию в лагере, постоянные кражи и некачественное питание", – сообщает khm.depo.ua.

В Каменец-Подольской горсовете о ситуации якобы знают. И на место уже выехала специальная комиссия Хмельницкой ОГА.

Добавим, среди тех, кому "повезло" поехать на отдых в Коблево – дети участников боевых действий, чернобыльцев, школьники из многодетных и малообеспеченных семей, одаренные, те, кто находится на диспансерном учете в детской поликлинике и других льготных категорий.

Напомним, не так давно произошло массовое отравление детей в Хмельницком. Тогда с предварительным диагнозом гастроэнтероколит в больницу попали 28 малышей.

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Ранее мы сообщали о том, что в детском саду Кропивницкого произошло массовое отравление.Кроме того сообщалось об отравлении грибами целой семьи из Кривого Рога.

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