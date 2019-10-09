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В Днестр выпустили 500 мальков краснокнижной рыбы: появилось видео

9 октября, 13:39

Штраф за отлов стерляди в Украине составляет 48 тысяч гривен

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Полтысячи мальцов краснокнижных стерлядей выпустили в Днестр. За последние пятнадцать лет популяция этих рыб так уменьшилась, что ученым приходится помогать природе.

Мальков для этого выращивали полгода. Рыбка уже не маленькая, и теперь ни один хищник ей не помеха. Всего мальков полтысячи, но после зарыбления обычно выживает треть. У этих рыб шансы больше.

"Поскольку это достаточно крупный и тяжелый так называемый зарыбок, почти 40 грамм каждая особь, то выживаемость будет гораздо выше" – объясняет Алексей Тощий, доцент кафедры биохимии и биотехнологии Черновицкого национального университета им. Ю. Федьковича.

Для разведения пять рыбин стерляди отловили шесть лет назад, и потомство они дали уже не впервые.

"Это уже второе такое поколение, оно полностью выращенное в неволе, но от родителей, выловленных из Днестра" – говорит Алексей Тощий.

Отметим, что стерлядь – краснокнижный вид. И если рибохранители находят ее в браконьерских сетях – выпускают обратно. Правда, иногда она и сама клюет на крючки рыбаков.

"Рыбакам попадается, но за нее очень большой штраф – 48 тысяч гривен. Так, что, что вылавливать этот водный биоресурс нельзя" – напомнила начальник управления Госагентства рыбного хозяйства в Черновицкой области Виктория Устименко.

А выпущенные рыбки отнерестятся уже через шесть лет.

Ранее мы сообщали, что в горных реках Буковины восстанавливают популяцию королевской рыбы.

Также мы писали, что с потреблением рыбы в Украине остаются проблемы – жители страны едят ее вдвое меньше, чем в среднем по Европе.

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рыба популяция буковина стерлядь черновицкая область

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