В Дрогобыче окончательно снесут дом, под обвалами которого погибло восемь жильцов

Дом в Дрогобыче, который похоронил под собой восемь жильцов, почти не имел фундамента, и его надо снести.
К такому выводу пришли специалисты. Они признали здание аварийным. Теперь рассматривают два варианта сноса четырехэтажки – демонтировать или развалить.
До 15 октября власти Дрогобыча пообещали на средства благотворителей купить квартиры семьям погибших.
А отселенным жилье приобретут за государственные деньги. На это потребуется около 45 млн. гривен.
За помощью обратились к правительству. Сейчас отселенные живут в арендованных за счет государства квартирах.
Ранеев Дрогобыче простились с жертвами трагедии, которыми стала почти целая семья: 64-летняя бабушка, ее 21-летняя внучка и пятилетний внук, а также две их соседки преклонного возраста и 42-летний сосед.
Все подробности в спецтеме Обвал в Дрогобыче:
А тем временем, Дрогобычский районный суд определил в виде меры пресечения домашний арест на 60 суток двоим сотрудникам коммунального предприятия, которые были задержаны после обвала дома в Дрогобыче.
Все подробности в спецтеме Обвал в Дрогобыче
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