В Дрогобыче посреди улицы на ходу загорелся груженый КамАЗ

Грузовик с песком вспыхнул на ходу, водителю удалось выпрыгнуть из горящей машины

Во Львовской области, на одной из улиц Дрогобыча на ходу загорелся груженый песком КамАЗ. Водитель сумел на ходу выпрыгнуть из кабины, а горящую машину засняли на видео очевидцы происшествия.

Интересно, что шофер, выпрыгнувший из машины, попытался самостоятельно справиться с огнем, а помогать ему кинулись и прохожие, и спасатели, которые в этот момент проезжали мимо.

Полностью ликвидировать возгорание удалось только после прибытия пожарной машины. Огонь уничтожил кабину, двигатель и колеса. По предварительной информации, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.

Напомним, 28 апреля, произошла на трассе "Кривой Рог – Днепр" произошла крупная авария с участием маршрутки. В результате происшествия пострадали пять человек из 12 находившихся в салоне транспорта.

Также мы писали, что в последнее время число смертельных случаев с участием пассажирских автоперевозчиков, в Украине начали масштабную проверку маршруток. Правоохранители будут проверять перевозчиков и состояние их транспортных средств, исправность аварийных выходов, а также расположение мест для сидения пассажиров. Также полицейские будут осуществлять проверку хранения транспортных средств по определенному месту их стоянки и организацию предрейсового контроля технического состояния автобусов.