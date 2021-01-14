В ДТП на трассе Киев – Чоп насмерть разбились два человека, еще двое – в больнице (фото)

В Ровенской области на трассе Киев – Чоп в ДТП погибли двое братьев из Львова. Еще две женщины пострадали.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области.
Как выяснили правоохранители, инцидент случился около 1:00 ночи вблизи поселка Гоща. 31-летний львовянин за рулем Audi А5 превысил скорость, но не учел дорожной обстановки. Он вылетел с дороги и врезался в металлический отбойник.
В результате аварии водитель легковушки погиб на месте. Пассажира, родного брата-ровесника, пытались спасти медики "скорой", но безрезультатно.
Еще две пассажирки Audi А5, 27-летние жительницы Львова, доставлены в больницу. Сейчас они с различными нетяжелыми травмами находятся в нейрохирургическом отделении Ровенской центральной городской больницы.
По факту ДТП полицейские начали уголовное производство.
Напомним, ранее под Харьковом скорая помощь слетела в кювет.
Кроме того, мы писали, что в Одессе столкнулись пять автомобилей.
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