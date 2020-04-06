В ДТП во Львовской области разбились насмерть двое полицейских: подробности (фото)

В дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 5 апреля во Львовской области, разбились насмерть двое полицейских. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.

Погибшим – Игорю Цюпке и Юрию Савке – было по 19 лет.

"От имени всей большой семьи полиции Львовской области выражаю глубокую скорбь по поводу трагической гибели двух наших сослуживцев – девятнадцатилетнего Игоря Цюпки и Юрия Савки, которому за несколько недель должно было исполниться двадцать лет. Ребята были друзьями с детства, вместе учились, совсем недавно вместе пришли на службу в полицию и вместе погибли", – рассказал начальник ГУ НП во Львовской области Василий Виконский.

Игорь Цюпка

Юрий Савка

По данным местных СМИ, смертельное ДТП произошло в селе Бишкив. Полицейские ехали на мотоцикле, за рулем находился Игорь Цюпка. В какой-то момент он не справился с управлением, и транспортное средство влетело в дерево. Молодые полицейские погибли месте аварии.

Как сообщалось ранее, в Луганской области произошло смертельное ДТП с участием пограничника, в результате которого погибли два человека.

А в Подмосковье в результате аварии погиб известный блогер из Днепра Павел Петель.

"Блогер направлялся в Москву из миграционного центра в Сахарово. Остановил попутку, ее водитель на скорости около 200 км/ч врезался в грузовик. Блогер сидел на переднем пассажирском сиденье "Мерседеса" и погиб сразу", – сообщили в соцсетях.

В свою очередь в столице на оформление ДТП будут выезжать волонтеры на байках – подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня".

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