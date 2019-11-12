В двух городах Львовской области объявлено чрезвычайное положение

В городах 60 тысяч человек мерзнут в своих домах

/ Фото: Сегодня

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В двух городах Львовской области объявили чрезвычайное положение. Новому Раздолу и Ново-Яворовску грозит техногенная катастрофа из-за срыва отопительного сезона.

60 тысяч человек мерзнет в своих домах. Закрываются школы, а в детсадах ходят в верхней одежде.

Спасатели готовятся разворачивать палатки обогрева, если наступят морозы. Почему в этих городах до сих пор не запустили отопление и когда это сделают, разбирались "Сегодня".

В Новояворовске днем было +7 градусов. Однако не намного выше температура в здешних квартирах. В городе чрезвычайное положение: более 30 тыс. жителей остаются с холодными батареями в домах.

"Это моя грелка – четыре бутылки, калориферы, за что я плачу?" – спрашивает жительница Новояворовска Мария Ожиловская.

Мария Ожиловская живет на пенсию. И хотя исправно платит коммуналку, вынуждена мерзнуть.

"С февраля – 16 тысяч только за батареи. Включаю вот так газ и он шурует, на всю Ивановскую", – говорит жительница Новояворовска Мария Ожиловская.

В местном детском саду даже нарушают правила, чтобы было теплее. Включают электрические обогреватели.

"18 градусов должно быть, да, а сейчас у нас сколько? 10 градусов", – говорит медсестра одного из детских садов города.

Из-за холода некоторые родители оставляют малышей дома. А в школах уроки сократили с 45 минут до 30.

"Классы начали покрываться плесенью", – говорит директор опорного заведения Новояворовская СОШ №1 Леся Кулагина.

Тем временем за 90 км от Новояворовска, в школах Нового Раздола, из-за отсутствия отопления объявили внеочередные каникулы.

Единственное учреждение в Новом Раздоле, в котором сейчас тепло — это городская больница. Тогда как сады, школы и жилые дома отапливаются центрально и пока мерзнут.

С помощью обогревателей квартиры можно нагреть только до 17 градусов тепла.

"Ребенок спит в таких бодиках тепленьких, потому что мерзнем. Должны греться", – говорит жительница Нового Роздола Иванна Триндяк.

К отопительному сезону Новый раздел не готов вообще. В теплосети прорывы – с прошлогодней зимы, а тепловикам с мая задолжали зарплату. Обещали рассчитаться, но пока – безрезультатно, говорит работница ТЭЦ.

"Ни копейки никто нам не заплатил, и все", – жалуется работница ТЭЦ Ирина Бабичок.

Не получают зарплату четыре месяца и работники котельной в Новояворовске. Многие поувольнялись. Но уверяют — готовы запускать отопление.

"Неделя времени и мы бы наладили оборудование. Молодежь рассчитывается, а уже рассчиталась, по сути, остались старшие пенсионеры, на которых держится предприятие, в частности ТЭЦ", – объясняет главный энергетик предприятия "ГАРАНТ ЭНЕРГО М" Богдан Гельнер.

Для нормальной работы ТЭЦ с городского и областного бюджетов выделили пять миллионов гривен. Но деньги не пришли, потому что счета компании заблокированы из-за долгов. Чиновники ждут, пока предприятие откроет новый счет. А горожане в отчаянии — уже перекрыли международную трассу.

В обоих городах объявили чрезвычайную ситуацию. Хотят сменить компанию, которая управляет теплоэлектростанциями, поскольку ее счета заблокировали из-за долгов за газ.

"Разрабатываться план до среды относительно того, каким образом поэтапно должен осуществляться запуск отопления. Мы понимаем, что одно из государственных предприятий будет управлять, скорее всего, в рамках проводимой переговорной процедуры, сокращенной для выбора нового управляющего", – сообщил глава Львовской ОДА Маркиян Мальский.

Как несостоятельна компания выиграла конкурс на управляющего теплоцентралью, сейчас выясняют правоохранители. В Новояворовске и Новом Раздоле продолжаются следствия по срыву отопительного сезона. Известно, что задолжала за газ компания, которую, по данным СМИ, из-за финансовых махинаций конфисковали у предыдущих владельцев – народного депутата Ярослава Дубневича и его брата. Когда в обоих городах запустят отопление – не известно. Если температура упадет до минуса, спасатели будут разворачивать палатки обогрева.

Как писали ранее новости "Сегодня", программа деятельности правительства предусматривает, что за пять лет украинцы, которые живут в многоквартирных домах, станут потреблять на 20% меньше энергии на отопление и горячее водоснабжение.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что участники ОСМД смогут вернуть 50% денег, потраченных на энергосбережение. Такие условия предусматривает программа "Энергодом", которая начала работать в Украине с 3 сентября. На это в бюджете заложено полтора миллиарда гривен, а также 100 миллионов евро финансовой поддержки ЕС.

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