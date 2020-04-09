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В двух областях Украины введут "комендантский час"

9 апреля, 17:46

Руслан Ровик

Местным жителям посоветовали не выходить из домов на протяжении выходных

В двух областях Украины – Тернопольской и Черновицкой – будут введены дополнительные карантинные ограничения: "комендантский час" на период с 13 часов субботы, 11 апреля, до 6 часов утра понедельника, 13 апреля.

Об этом шла речь во время селекторного совещания президента Владимира Зеленского о противодействии коронавирусу, которое он провел с главами областных государственных администраций и мэрами городов.

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"В первую очередь главу государства интересовала ситуация в Черновицкой и Тернопольской областях, а также Киеве, где зафиксировано наибольшее число случаев заражения", - говорится в сообщении.

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Руководители администраций Черновицкой и Тернопольской областей заявили, что "жители регионов позитивно отреагировали на дополнительную карантинную рекомендацию оставаться дома на протяжении выходных".

Ранее в Минздраве сообщили, что в Украине с начала проведения тестирования исследовано 20 608 образцов. На утро 9 апреля в стране официально подтверждено 1892 случая заражения COVID-19.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин комендантский час черновицкая область коронавирус тернопольская область

Источник: Сегодня

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