В двух областях Украины введут "комендантский час"

Местным жителям посоветовали не выходить из домов на протяжении выходных

В двух областях Украины – Тернопольской и Черновицкой – будут введены дополнительные карантинные ограничения: "комендантский час" на период с 13 часов субботы, 11 апреля, до 6 часов утра понедельника, 13 апреля.

Об этом шла речь во время селекторного совещания президента Владимира Зеленского о противодействии коронавирусу, которое он провел с главами областных государственных администраций и мэрами городов.

Реклама

"В первую очередь главу государства интересовала ситуация в Черновицкой и Тернопольской областях, а также Киеве, где зафиксировано наибольшее число случаев заражения", - говорится в сообщении.

Руководители администраций Черновицкой и Тернопольской областей заявили, что "жители регионов позитивно отреагировали на дополнительную карантинную рекомендацию оставаться дома на протяжении выходных".

Ранее в Минздраве сообщили, что в Украине с начала проведения тестирования исследовано 20 608 образцов. На утро 9 апреля в стране официально подтверждено 1892 случая заражения COVID-19.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама