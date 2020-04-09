В двух областях Украины введут "комендантский час"

В двух областях Украины – Тернопольской и Черновицкой – будут введены дополнительные карантинные ограничения: "комендантский час" на период с 13 часов субботы, 11 апреля, до 6 часов утра понедельника, 13 апреля.
Об этом шла речь во время селекторного совещания президента Владимира Зеленского о противодействии коронавирусу, которое он провел с главами областных государственных администраций и мэрами городов.
"В первую очередь главу государства интересовала ситуация в Черновицкой и Тернопольской областях, а также Киеве, где зафиксировано наибольшее число случаев заражения", - говорится в сообщении.
Руководители администраций Черновицкой и Тернопольской областей заявили, что "жители регионов позитивно отреагировали на дополнительную карантинную рекомендацию оставаться дома на протяжении выходных".
Ранее в Минздраве сообщили, что в Украине с начала проведения тестирования исследовано 20 608 образцов. На утро 9 апреля в стране официально подтверждено 1892 случая заражения COVID-19.
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