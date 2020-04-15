В эпицентре COVID-19 в Тернопольской области произошло массовое выздоровление

В районе инфекцию подтвердили у 148 человек

В Монастыриссском районе, который стал настоящим эпицентром распространения коронавирусной инфекции, от COVID-19 удалось вылечить 10 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Монастырисской райгосадминистрации Павел Дронь.

"Выздоровели 10 (три врача, шесть медсестер, 1 студентка)", – уточнил чиновник.

На данный момент в районе инфекцию подхватили 148 человек. 100 зараженных находятся на самоизоляции, ведь у них легкая бессимптомная форма. В Монастырисском госпитале лечат 33 больных. Состояние 19 их них оценивают как среднее, 14 – легкое. Еще трое пациентов находятся в Тернопольской больнице – их состояние тоже среднее.

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Всего с начала эпидемии в Монастырисском районе на коронавирус проверили 807 человек. Среди них 242 медиков.

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"Монастырисский район при самой высокой зарегистрированной инфицированности коронавирусом среди всех районов Украины, имеет самый низкий процент летальности – 1,4%", – добавил Дронь.

Ранее мы писали, что в Монастырисской больнице решили вопрос с утилизацией средств защиты и спецодежды медиков, которые раньше просто выбрасывали в реку.

Видео: Светлана Бездиль, Facebook

Напомним, недавно врачи из Черновцов рассказали о новых неожиданных симптомах коронавируса.

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