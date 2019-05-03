В ГФС Львовской области проводят обыски

Должностных лиц подозревают в незаконном формировании налогового кредита по НДС

Фото: НАБУ.

Детективы НАБУ совместно со следователями ГБР под процессуальным руководством прокуроров ГПУ проводят обыски по месту работы отдельных должностных лиц ГУГФС во Львовской области, а также в ряде компаний. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

"Детективы НАБУ совместно со следователями ГБР под процессуальным руководством прокуроров ГПУ проводят обыски по месту работы отдельных должностных лиц ГУГФС во Львовской области, а также в ряде компаний. Следственное действие санкционировано и осуществляется в рамках расследования фактов незаконного формирования налогового кредита по НДС, а также незаконного вывода, за вознаграждение, безналичных средств с реального сектора экономики в наличные. Предыдущая правовая квалификация – ст 205 ч.2, 364 ч.2 Уголовного кодекса Украины", – сообщили в НАБУ.

Ранее мы писали, что НАБУ проводит обыски в Агентстве по розыску активов. Антикоррупционеры заподозрили ряд чиновников в хищениях миллионов гривен.

Напомним, в начале марта НАБУ провело около 20 обысков по делу о коррупции в "Укроборонпроме". Глава Бюро Артем Сытник сказал, что производства расследуются "фактически с нуля".

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