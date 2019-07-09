В главном здании фискальной службы Волынской области идут обыски – СМИ

Почти всех работников вывели из помещения, они ожидают завершения обысков на улице

В помещении Главного управления Государственной фискальной службы в Волынской области с самого утра начались обыски. На месте работают бойцы корпуса оперативного действия, работников вывели из помещения, они ожидают завершения обысков на улице.

Правоохранители свои действия не комментируют, ссылаясь на проведение следственных действий. По неофициальной информации, обыски связаны с деятельностью киевских брокерских фирм.

Напомним, недавно детективы НАБУ совместно со следователями ГБР под процессуальным руководством прокуроров ГПУ проводили обыски по месту работы отдельных должностных лиц ГУ ГФС во Львовской области, а также в ряде компаний.

Кроме этого, сообщалось, что на Буковине проводится ряд обысков в служебных помещениях ГУ ГФС в Черновицкой области и Черновицкой таможни.

Также мы писали, что во Львове задержали начальника управления финансового контроля ЛГС с подозрением в получении неправомерной выгоды в 8 тыс. гривен. В его кабинете правоохранительные органы проводили обыск.

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