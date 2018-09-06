В горные реки Буковины вернули форель, лосося и сома

В Черновицкой области состоялось самое масштабное за последние 20 лет зарыбливание горных рек – были выпущены в воду 180 тысяч мальков сома, форели и дунайского лосося.

Мальков запустили в воду рек Прут, Черемош и Днестр, а взяли их с завода, который специализируется на искусственном воспроизведении лососевых видов рыбы – это предприятие является единственным подобным государственным хозяйством Украины. Средний вес выпущенного малька – пять граммов, а возраст – до шести месяцев.

"Дунайский лосось достигает половой зрелости – самцы в трехлетнем возрасте, а самки позже – в 4-5-летнем возрасте", – отметила Ольга Гринько, главный специалист отдела ихтиологии Управления государственного агентства рыбного хозяйства в Черновицкой области.

Поэтому словить взрослого лосося в реке Черемош можно будет уже через семь лет. Специалисты ихтиологи надеются, что рыба в водоемах приживется. По предыдущему опыту, выживает больше половины. Контролировала процесс зарыбливания специально созданная комиссия.

"Зарыбливание осуществляется для увеличения рыбохозяйского потенциала наших водоемов", – подчеркнула Виктория Устименко, начальник Управления государственного агентства рыбного хозяйства в Черновицкой области.

Вся рыба, которую выпустили в горные реки Буковины, считается аборигенными видами. По данным исследований, в водоемах около ста лет назад уже водились речная и радужная форель, дунайский лосось и европейский сом.

Напомним, ранее эксперты прогнозировали, что и без того низкое потребление рыбы в Украине продолжит падать. Как отмечают специалисты, импортная рыба украинцам не по карману, а отечественный продукт в магазинах продают редко.

Также мы писали о том, как в Херсонской области энтузиасты решили возродить практику выращивания рыбы на рисовых полях – при Советском Союзе этот процесс был очень распространенным: после мелиоративных работ поля заливали водой и выпускали туда малька