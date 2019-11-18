В городах Львовской области, где мерзнут люди, отказывают электросети

Реклама

Во Львовской области у жителей Новояворовска и Нового Роздола, которым до сих пор не подключили отопление, начались еще и проблемы с электричеством – из-за массового подключения электрических обогревателей не выдерживают электрические сети.

Два города мерзнут из-за неэффективной работы бывшего управителя местных ТЭЦ. Сотрудники теплосетей же начали готовить сети к запуску отопления – в Новояворовске включить батареи обещают через два дня, а в Новом Роздоле – до конца недели.

"Для того, чтобы система была наполнена водой, на это нужно два-три дня, и после того, как пойдет вода, мы можем знать, где есть порывы, и оперативно их ликвидировать. До этого будем привлекать представителей других коммунальных служб, чтобы помочь и техникой, и материалами, и людьми", – объяснил директор департамента развития и эксплуатации ЖКХ Львовской ОГА Назарий Романчук.

Напомним, ранее в Новояворовске и Новом Роздоле объявили чрезвычайное положение. При этом шестимесячные долги по зарплате, которые накопила компания, остаются за предыдущими собственниками – нардепом Ярославом Дубневичем и его братом. Как "Гарант Энерго М" выиграла конкурс на управляющего теплоцентрали, сейчас выясняют. А работникам обещают правовую помощь.

Премьер также пообещал держать следствие и восстановление работы предприятий под контролем. А в ГСЧС сообщили, что если температура в городах снизится – готовы разворачивать пункты обогрева и обеспечить горожан всем необходимым.

Также сообщалось, что во Львове частично приостановили подачу отопления жителям в связи со значительным потеплением.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама