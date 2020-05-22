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В городе на Закарпатье выздоровели все инфицированные COVID-19

22 мая, 06:30

Татьяна Власенко

Уже неделю в районе не фиксируют ни одного случая заражения коронавирусом

В инфекционном отделении Иршавской центральной районной больницы на лечении с COVID-19 не осталось ни одного пациента.

Как сообщил председатель Иршавской объединенной территориальной громады Степан Бобик, коронавирусная инфекция там преодолена.

За последние 8 дней в районе ПЦР-тестированием не обнаружено ни одного случая заражения коронавирусом. Все десять инфицированных жителей Иршавы (в том числе гражданка РФ) выздоровели, передает пресс-служба ОТГ.

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Таким образом, на сегодняшний день в городе больных COVID-19 нет (выздоровели 100% инфицированных).

Всего в районе излечились 16 человек – это почти 70% от 24 инфицированных (к сожалению, два человека умерли).

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Тем временем коронавирусную инфекцию подтвердили уже у пяти сотрудников супермаркета "Вопак" в Ужгороде. Руководство заведения организовало обследование всех 45 работников ПЦР-тестированием, обнаружили таким образом еще трех больных, у двух из них болезнь протекает бессимптомно. От работы отстранили 15 человек, контактировавших с выявленными зараженными.

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А харьковские умельцы собрали обеззараживающую кабину для борьбы с коронавирусом. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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