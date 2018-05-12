В городском пруду Тернополя произошло экологическое бедствие
В водоем попали фекалии, которые вызвали массовый мор рыбы
В главном городском пруду Тернополя произошло экологическое бедствие – в водоем попали фекалии и теперь от загрязнения воды массово гибнет рыба. Журналисты "Сегодня" попытались разобраться, кто загрязняет озеро, которое является визитной карточкой города.
"Дождевые воды и канализация стекают вдоль улицы и все это попадает в озеро. То, что сейчас произошла гибель рыбы – так это и есть основная причина", – рассказал Андрей Объещик, руководитель общественной организации "Противодействие коррупции и мониторинг экологии "Скеля".
По словам активиста, озеро загрязняет вода из реки Рудка, которая закрыта бетонными плитами и в нескольких местах пересекается с канализационными линиями.
"Одна труба там расширяется. Это – наш канал, который идет прямо в озеро отсюда. Жидкая грязь с таким всем… Это не Рудка. Это канализация", – подчеркнул он.
При этом местные жители заметили, что во время дождя канализационные стоки смешиваются с водой реки и выходят на поверхность.
"Тот люк срывает бетон, и все затапливает. Фекалии все текут, и все течет туда, в озеро, куда же еще. Тут ужас, что делается", – посетовал тернополянин Игорь Янош.
Также горожане утверждают, что стоки соседних новостроек подключены к подземной реке.
"Все туда, в тот канал. Да! Я видела, как они стояли, смотрело-смотрело начальство, а потом решили закрыть ту плиту. Там как-то сделали из речки", – рассказала Леонора Свидун.
Сейчас русло реки сухое, а возле канализационной насосной станции есть течение. Но проверить, сливает ли коммунальное предприятие стоки в пруд, не позволяют работники водоканала.
"Я никаких пакостей, ничего специально не делаю. А люк показать – мне сказали никого не пускать", – заявил представитель водоканала, который отказался представиться.
Активисты предполагают, что сотрудники предприятия установили трубу, и стоки, вместо очистных сооружений, текут прямо в речку.
"Реверсом оно возвращается назад, и через трубу водоотвода, дождевую, вытекает в озеро", – предположил Андрей Объещик.
Чтобы зафиксировать нарушения, журналисты вызвали полицию и экологов.
"Отобрали пробу воды для проведения химических анализов. Будет видно, это дождевой сток, или фекальный", – заверила Руслана Павлишин, начальник отдела инструментально-лабораторного контроля Государственной экологической инспекции в Тернопольской области.
Через неделю экологи получат результаты исследований, и тогда станет известно, от чего погибла рыба.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Швейцарии запустили первый завод по прямой откачке CO2 из воздуха. Предприятие обеспечит очистку воздуха от примерно 900 тонн CO2 в год. Для сравнения: все вулканы на планете ежегодно выбрасывают в атмосферу около 200 млн тонн CO2.
Также мы писали о том, что швейцарский стартап Swiss Alpine Air начал продавать за границу горный воздух с Альп.
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