В городском суде Луцка произошла стычка: распылили слезоточивый газ

Сегодня, 12:12

Также полицейские изъяли у злоумышленника пистолет

Фото: lc.vl.court.gov.ua
Фото: lc.vl.court.gov.ua

В помещении Луцкого горрайонного суда Волынской области, который находится на улице Леси Украинки, произошла стычка между сторонами судебного процесса.

"В ходе конфликта один из мужчин применил в помещении суда баллончик со слезоточивым газом. На место инцидента была вызвана полиция", – сообщают в пресс-службе суда.

Кроме того, по словам майора роты патрульной службы полиции особого назначения "Свитязь", который осуществлял охрану  суда, стало известно, что злоумышленник пытался пронести в здание суда пистолет, но оружие вовремя обнаружили.

Ранее в  Ровенской области во время охраны порядка в здании Млыновского поселкового совета возникла потасовка  между митингующими и работниками полиции с применением слезоточивого газа.

Также в Тернополе 24-летний ранее судимый местный житель открыл стрельбу по прохожим, а затем одного из них избил и брызнул в лицо слезоточивым газом.

Кроме этого, мы писали,что  в школе города Надворная Ивано-Франковской области один из учеников принес в школу баллончик с перцовым газом и распылил его в помещении. После этого в больнице оказалась девочка.
Луцк, стычка, потасовка, здание суда

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"Сегодня"

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